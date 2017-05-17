Ричардсон: выбираю Альвареса в бою с Головкиным

Знаменитый тренер по боксу Наазим Ричардсон считает Сауля Альвареса фаворитом в бою с Геннадием Головкиным. Поединок состоится 16 сентября.

«Сперва я не верил в Канело, но он меня завоевал. Я выбираю Канело в бою с Головкиным из-за того, что мы видели в бою Геннадия с Вилли Монро. Думаю, Головкин зациклился на том, что Канело его боится. Никто не торопился устраивать с ним бой, потому что никто не спешит выставлять против него дойную корову. Но Канело показал мне, что он настоящий гангстер», — приводит слова Ричардсона Fight Hype.