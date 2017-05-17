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Манува: Уайт заинтересован в моём бое с Дэвидом Хэем

17 мая 2017, среда. 21:20. Бокс

Боец полутяжёлого дивизиона UFC Джими Манува сказал, что глава организации Дэна Уайт заинтересован в организации его поединка с экс-чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Дэвидом Хэем.

«Мы с Дэной поговорили с Хэем, когда были в Лас-Вегасе. Дэна сильно заинтересован в этом бое, и он может состояться до конца текущего года или в начале следующего, так как Хэй травмирован. Вероятно, Hayemaker Promotions и UFC будут организаторами и бой будет транслироваться по pay-per-view», — приводит слова Манувы Bloody Elbow.

Источник: Bloody Elbow Сообщить об ошибке
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Дэвид Хэй Дэна Уайт
Новости. Бокс
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