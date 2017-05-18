Макгрегор отказался сыграть в фильме «Меч короля Артура»

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор отказался от съёмок в фильме «Меч короля Артура», так как в момент их проведения готовился к бою.

«Готовясь к боевым сценам, мы смотрели много видеозаписей с ним, так как стремились именно к его стилю. Его фирменная интенсивная, быстро развивающаяся техника — то, на чём мы построили физику Артура.

Мы даже пытались убедить его участвовать в фильме, но у него не было времени. Он готовился к бою и не хотел от него отвлекаться», — рассказал режиссёр фильма Гай Ричи The Irish Sun.