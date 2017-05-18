Макгрегор подписал контракт на поединок с Мейвезером

Боец UFC Конор Макгрегор заявил о том, что уже подписал контракт на бой с Флойдом Мейвезером-младшим и теперь ожидает подписания соглашения американским боксёром.

Недавно президент UFC Дэна Уайт заявил, что согласовал с Макгрегором условия проведения боя с Мейвезером и теперь займётся переговорами с командой американского боксёра.

«Для меня большая честь подписать это рекордное соглашение вместе со своими партнёрами Zuffa LLC, The Ultimate Fighting Championship и Paradigm Sports Management. Первая и самая важная часть этого исторического договора тепперь официально подписана. Поздравляем всех участников. Теперь мы ждём подписи Эла Хеймона и его боксёра в ближайшие дни», — цитирует Макгрегора Maclife.