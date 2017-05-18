Канат Ислам проведёт бой с Норберто Гонсалесом

Проживающий в США казахстанский боксёр Канат Ислам (23-0-0, 19 КО), который выступает в категории первого среднего веса, проведёт свой следующий поединок 26 мая в Бока-Ратон (штат Флорида, США). На эту дату у него запланирован поединок с мексиканцем Норберто Гонсалесом (23-8-0, 13 КО), на кону в котором будут стоять вакантные титулы WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.

Последний раз Ислам выходил на ринг в феврале этого года в бою с Робсоном Ассисом, над которым одержал досрочную победу.

Отметим, что в любителях Канат становился бронзовым призёром чемпионата мира (2007 год) и Олимпиады (2008 год).