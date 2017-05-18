Сулейман: Хан потерял статус претендента на титул WBC в 140 фунтах

Британский боксёр Амир Хан более не является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Дэнни Гарсия. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, Хан был исключён из топ-15 рейтинга из-за длительного бездействия.

«Амир Хан был официальным претендентом. Но затем он провёл бой с Саулем Авльваресом (в другой весовой категории), после восстанавливался от травмы. Он так долго отсутствовал, что вступил в силу пункт о бездействии», — цитирует Сулеймана Boxing News.