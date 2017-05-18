Мейвезер-младший отказался комментировать подписание контракта Макгрегором

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший отказался комментировать информацию о заключении Конором Макгрегором контракта на бой с ним. Мейвезеру задали вопрос об этом на пресс-конференции, посвящённой бою его протеже Джервонты Дэвиса с Лиамом Уолшем.

«Это пресс-конференция Лиама Уолша и Джервонты Дэвиса, и давайте сосредоточимся на них. Это полное неуважение к двум этим бойцам — на их пресс-конференции давайте говорить о них. Они оба заслужили уважение», — цитирует Мейвезера Boxing Scene.