Фьюри: бой с Джошуа стал бы самым лёгким в моей карьере

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО), считает, что потенциальный поединок против действующего чемпиона Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) сложится для него легко.

«Если бы я мог придумать себе соперника, то это был бы Энтони Джошуа. Атлет с кучей мышц, который рассчитывает на один удар — мечта для боксёра. Для того, чтобы он измотал себя, не надо сильно напрягаться, не надо заставлять его бросать миллион ударов, у него не остаётся сил после 4-5 раундов, потому что его мышцы съедают его энергию, и ему нужно ещё 5 раундов, чтобы восстановиться.

Никаких сомнений, что для меня этот бой был бы лёгкой работой, более того, он стал бы самым лёгким в моей карьере. Этот поединок напоминал бы встречу силовой станции и быстроногого танцора", — приводит слова Фьюри BoxingScene.