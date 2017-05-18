Дюопа: могу победить Джошуа нокаутом

Экс-претендент на пояс чемпиона мира по версии WBC, а также недавний противник Александра Поветкина, Жоан Дюопа (35-4, 22 КО) считает, что ему по силам одолеть действующего чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Я снова хочу биться с соперниками, которые владеют чемпионскими званиями. Энтони Джошуа показал, на что он способен. Но вопрос в том, сколько ударов может принять он. Я очень уважаю Энтони и его стиль, но я хочу показать, что заслуживаю места среди лучших.

После моей встречи с Деонтеем Уайлдером я покажу, что могу победить Джошуа нокаутом. Сейчас я готов к встрече с Уайлдером, но его менеджер не отвечает на наши запросы, что не удивительно, ведь они понимают, что бой со мной — большой риск. Что касается Джошуа, думаю, он примет вызов лучшего французского супертяжеловеса", — рассказал Дюопа в интервью World Boxing News.