Ранившие чемпиона мира по кикбоксингу в Ставрополье взяты под домашний арест

В Ставрополье взяты под домашний арест промоутеры, ранившие из травматического пистолета многократного чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Зураба Фарояна и его брата.

Ранее следователи Ставрополья открыли уголовное дело по факту нападения на Фарояна и его брата, совершённого 11 мая. По данным следствия, подозреваемые являлись промоутерами спортсмена, с которым ранее у них возник конфликт из-за профессиональной деятельности.

«Суд заключил подозреваемых под домашний арест сроком на два месяца», — цитирует представителя следственного комитета РИА «Новости».