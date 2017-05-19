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Ранившие чемпиона мира по кикбоксингу в Ставрополье взяты под домашний арест

19 мая 2017, пятница. 11:17. Бокс/ММА

В Ставрополье взяты под домашний арест промоутеры, ранившие из травматического пистолета многократного чемпиона мира и Европы по кикбоксингу Зураба Фарояна и его брата.

Ранее следователи Ставрополья открыли уголовное дело по факту нападения на Фарояна и его брата, совершённого 11 мая. По данным следствия, подозреваемые являлись промоутерами спортсмена, с которым ранее у них возник конфликт из-за профессиональной деятельности.

«Суд заключил подозреваемых под домашний арест сроком на два месяца», — цитирует представителя следственного комитета РИА «Новости».

Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
19 мая 2017, пятница
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