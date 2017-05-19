Беллью: если Усик хочет боя со мной, то пусть позвонит

Почётный чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) не исключил возможности поединка против чемпиона мира по версии WBO Александра Усика (12-0, 10 КО), обозначив условия для его проведения.

«Усик — великолепный боксёр. Мы с ним спарринговали раньше, я приезжал на Украину много лет назад. Он великий боец, и если он хочет боя со мной, то пусть просто позвонит. Я лучший боксёр первого тяжёлого веса, я только что победил последнего бесспорного чемпиона в этом весе Дэвида Хэя, размазав его по рингу.

Я очень уважаю Усика, но на данный момент его имя котируется ниже моего. Так что он должен поднять свои акции, ему нужна поддержка больших каналов, таких как HBO или Showtime, и я не понимаю, почему этого не случилось до сих пор. Он — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы среди любителей, а сейчас уже и чемпион мира в профессионалах. Усик — классный боксёр, но прежде чем выйти со мной в ринг, его профайл должен вырасти", — рассказал британец в одном из своих интервью.