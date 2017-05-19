Диас: я вижу много слабых мест у Кроуфорда

Претендент на звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Феликс Диас (19-1, 9 КО) в ходе финальной пресс-конференции рассказал о плане на титульный бой против обладателя поясов Теренса Кроуфорда (30-0, 21 КО).

«Я верю, что в субботу вечером в ринге будет настоящая война. Я получу большую поддержку с Доминиканы, и у меня есть отличный шанс одержать победу в бою с Кроуфордом. Я вижу у него много слабых мест, и в этом будет моё преимущество.

Он один из лучших, но я дрался в полусреднем весе, а он — нет, так что, я думаю, у меня есть достаточно мощи, чтобы нанести ему урон", — приводит слова Диаса Fightnews.

Поединок между Кроуфордом и Диасом состоится в ночь с 20 на 21 мая.