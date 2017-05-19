Хирн — о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО), заявил о том, что следующие три боя своего подопечного он хотел бы организовать против Владимира Кличко, Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

«С точки зрения фаната Энтони, а я им являюсь, я бы хотел, чтобы следующие три боя он провёл против Кличко, Уайлдера и Фьюри — именно в таком порядке. Никто не хочет видеть возвращения Фьюри в ринг больше, чем я и Энтони, потому как их бой станет самым значительным событием в мире бокса.

Тайсон вернулся в зал и сбросил вес, но ему предстоит большой путь. Его возвращение — отличная новость для всех нас, так как это человек, который двигает наш спорт", — цитирует Хирна The Sun.