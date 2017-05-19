Экс-чемпион мира Давид Санчес погиб в автокатастрофе

Сегодня стало известно о смерти «временного» экс-чемпиона мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе (до 52,163 кг) Давида Санчеса (31-4-2, 23 КО). Боксёр погиб в автомобильной аварии. Трагедия произошла в родном городе мексиканца — Соноре. В машине Санчеса находился и его брат, который также не выжил, об этом сообщает BoxingScene.

25-летний Санчес владел титулом чемпиона мира с января 2014-го по сентябрь 2015 года, пока не уступил его Луису Консепсьону (35-5, 24 КО).

После этого он перешёл в легчайший вес (до 53,525 кг), где успел провести ещё 4 поединка, а в последний раз вышел на ринг в апреле 2017 года, когда победил Викториано Нуньеса.