Диас оказался тяжелее Кроуфорда

В ночь с 20 на 21 мая в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт большой вечер бокса. Главным его событием станет титульный поединок за звание чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО) и Феликсом Диасом (19-1, 9 КО).

Накануне бойцы приняли участие в церемонии взвешивания — оба боксёра уложились в рамки весовой категории. Кроуфорд показал 63,140 кг, в то время как его оппонент Диас оказался немного тяжелее — 63,230 кг.