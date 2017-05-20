Шлеменко — о реванше с Холси: хочу оказать достойный приём плохому парню из США

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, как отреагировал на видеообращение американца Брендона Холси, который недавно отметил, что хотел бы «раскатать Шлеменко у него дома». Реванш запланирован на 1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 79.

«Сначала, когда я увидел ролик Холси, подумал, что, может быть, пора убежать отсюда. Но рано. Плохой парень едет к нам на родину, в Россию. Главное, чтобы он до неё доехал, а там уже, думаю, мы его хорошо встретим — 1 июня. Хочу всех пригласить на этот бой. Хочу оказать достойный приём плохому парню из Америки», — сказал Шлеменко во время M-1 Challenge 77 в Сочи.

Если видеообращение Холси не отображается, посмотреть его можно на канале M-1 Global на Youtube.