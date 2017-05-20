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Устинов техническим нокаутом победил бразильца Рафаэля Лава

20 мая 2017, суббота. 01:39. Бокс/ММА

Российско-белорусский супертяжёловес Александр Устинов в рейтинговом бою техническим нокаутом победил бразильского боксёра Рафаэля Зумбано Лава. Поединок продолжался менее двух минут.

Это первый бой Устинова после 17-месячного перерыва. Теперь боксёр имеет 34 победы, 25 из которых — нокаутом, и 1 поражение. У бразильца — 39 побед (32 — нокаутом) и 15 поражений.

Свой предыдущий бой Устинов провёл в декабре 2016 года против немецкого боксёра Константина Айриха, над которым одержал победу нокаутом в пятом раунде. Своё единственное поражение россиянин потерпел в сентябре 2012 года от Кубрата Пулева в бою за титулы EBU и IBF International.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Устинов
Новости. Бокс/ММА
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