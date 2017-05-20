Дату боя Головкин — Альварес не изменят из-за поединка Мейвезер — Макгрегор

Golden Boy Promotions не намерена менять дату проведения поединка чемпиона мира в среднем весе WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и Сауля Альвареса из-за потенциального пересечения с поединком Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

«Нет никаких шансов на то, что дата этого боя изменится. Все хотят видеть этот бой, все хотят там присутствовать. Люди давно ждали этой схватки, хотели, чтобы эти двое встретились. Оба соперника приедут в лучшей форме. Этот бой может поменять направление всего бокса», — приводит слова президента компании Эрика Гомеса Boxing Scene.