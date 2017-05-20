Захаби: бой Сен-Пьера с Макгрегором стал бы величайшим в истории UFC

Фирас Захаби, бывший тренер Жоржа Сен-Пьера, считает, что экс-чемпиону полусреднего веса надо драться либо с чемпионом лёгкой категории Конором Макгрегором, либо с чемпионом среднего веса Майклом Биспингом.

«Я думаю, Жоржу надо драться с Конором Макгрегором или Майклом Биспингом. Бой с Биспингом сделает его чемпионом двух категорий, а поединок с Макгрегором будет величайшим в истории UFC. Не знаю, есть ли интересные варианты помимо этих боёв. Не хочу говорить за Жоржа, может, он думает о каких-то других боях, но меня привлекают эти два», — приводит слова Захаби Bloody Elbow.