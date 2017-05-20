Фьюри: хочу сразиться с Джошуа в День святого Патрика в Ирландии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил о желании сразиться с чемпионом WBA/IBF Энтони Джошуа в Дублине, Ирландия.

«Я первый ирландский чемпион мира в супертяжёлом весе и очень горжусь этим. Мой отец из Голуэя, а семья матери из Белфаста, так что я ирландец с обеих сторон. Я выиграл ирландский титул в 2012 году.

На следующий год мы должны искать боя с Энтони Джошуа. Возможно, в марте. Может, в День святого Патрика на стадионе «Кроук Парк», как вам такой вариант?» — цитирует Фьюри RTE.