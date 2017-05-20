Брук: я выстоял с Головкиным и слишком хорош для Спенса

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Келл Брук уверен в своей победе над Эрролом Спенсом благодаря бою с Геннадием Головкиным. Брук уступил Головкину, так как вынужден был закончить бой из-за перелома орбитальной кости.

«Это было большое событие, которое давило на меня, но я показал, что могу выстоять против самого страшного средневеса в мире. Я показал, что стою на том же уровне, а все минусы боя стали плюсами. Я вынес из того боя только позитив. Вы поймёте, что я не просто так стал чемпионом мира.

Спенс очень талантливый парень, но с соперниками вроде меня он ещё не встречался. Я в расцвете сил и думаю, что буду слишком хорош для него. Я большой, сильный, быстрый, и у меня отличный боксёрский ум», — цитирует Брука Boxing Scene.