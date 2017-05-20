Ригондо: сражусь с Ломаченко в любом весе, какой он выберет

Чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBA Гильермо Ригондо (17-0, 11 КО) заявил о готовности сразиться с чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко (8-1, 6 КО) в любой удобной тому категории.

«Спросите у Ломаченко, в каком весе он хочет драться и я проведу с ним бой. Где угодно и когда угодно», — приводит слова Ригондо Fight Hype.

На 17 июня у Ригондо запланирована защита титула в поединке с Мойзесом Флоресом. Кубинец не выходил на ринг с июля прошлого года, когда победил Джеймса Дикенса.