Диас: победа над Кроуфордом будет равноценна моему олимпийскому «золоту»

В преддверии поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе между Теренсом Кроуфордом (30-0, 21 КО) и Феликсом Диасом (19-1, 9 КО), доминиканец вспомнил о своём олимпийском триумфе 2008 года.

«У меня нет никаких проблем перед боем с Кроуфордом. У меня был отличный лагерь, я боксировал там как с левшами, так и с правшами, так что никаких проблем не будет. В бою с Теренсом я шокирую всех.

Прекрасно, что я буду боксировать в Нью-Йорке, где меня могут поддержать много соотечественников, но я не думаю, что это станет особым преимуществом, потому что у Кроуфорда будет такая же поддержка. Победа в этом бою будет значить для меня и для всех доминиканцев столько же, сколько значил мой успех на Олимпиаде в Пекине», — приводит слова Диаса BoxingScene.

Поединок между Теренсом Кроуфором и Феликсом Диасом пройдёт в ночь с 20 на 21 мая.