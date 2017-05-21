12-летняя японка одержала победу над 24-летней соперницей в поединке MMA

В субботу в Токио на турнире по смешанным единоборствам Deep Jewels 16 состоялся необычный поединок. В весовой категории до 43 кг среди девушек 12-летняя японка по прозвищу МоМо проводила дебютный поединок в смешанных единоборствах.

В Японии 12-летняя девочка сразится с 24-летней девушкой в поединке MMA

Противостояла ей гораздо более опытная 24-летняя Момоко Ямасаки, у которой в послужном списке значилось 5 боёв (2 победы/3 поражения).

Итогом встречи стала победа девочки-подростка, сумевшей задушить соперницу за три минуты. Поединок проходил по правилам аматорского MMA.