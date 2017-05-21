Макдональд заинтересован в поединке с Емельяненко

Бывший боец UFC выступающий ныне в Bellator Рори Макдональд, после вчерашней победой над Полом Дэйли, заявил, что ему интересны большие бои, в том числе, и против Фёдора Емельяненко.

«Успех в бою с Дэйли- новая глава. Прошло несколько лет с момента моей последней победы, и это приятное чувство наконец-то вернуться. Я молод и знаю, что я могу, я не сомневался в себе. Сейчас мне хочется стать чемпионом, хотел бы завоевать титул в двух весовых категориях.

Мне интересны большие бои с легендами, выступающими в Bellator, я готов подписать контракт. Молодые чемпионы, дерущиеся с легендами — это то, что можно продать. Емельяненко и Вандерлей Силва, те парни, с которыми хотели бы видеть мой бой фанаты", — цитирует Макдональда champions.co