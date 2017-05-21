Боец Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза ММА России Габдуллину

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин госпитализирован после конфликта с бойцом Гаджимурадом Хирамагомедовым.

Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, уступил Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. Недовольный судейским решением Хирамагомедов ударил Габдуллина в ходе вспыхнувшего после поединка конфликта.

«Состояние сейчас тяжелое, Радмир прилетел в Москву. После перелета стало хуже, у него двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Сегодня его экстренно госпитализируют», – сказала жена Габдуллина Дарья Иванова.

Хирамагомедов – двукратный чемпион мира по ММА среди любителей, двукратный чемпион России и обладатель Суперкубка России.