Кроуфорд победил Диаса — и другие результаты вечера бокса в Нью-Йорке

Чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Теренс Кроуфорд (31-0, 23 КО) успешно защитил свои титулы в поединке против доминиканца Феликса Диаса (19-2, 9 КО). Встреча состоялась в Нью-Йорке на арене «Медисон Сквер Гарден».

Американец доминировал со старта встречи, наращивая преимущество с каждым раундом. После 10-й трёхминутки угол Диаса отказался от продолжения боя, сославшись на проблемы претендента со зрением.

Также на вечере бокса в Нью-Йорке очередную победу одержал российский боец первого среднего веса Константин Пономарёв (32-0, 13 КО), одолевший Эда Паредеса (38-7-1, 25 КО).

Призёр Олимпийских игр 2016 года Шакур Стивенсон (2-0, 1 КО) победил и во втором бою на профессиональном ринге, нокаутировав Карлоса Гастона Суареса (6-4-2, 1 КО).