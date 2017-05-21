Влодарчик победил Гевора и стал официальным претендентом на бой с Гассиевым

В Познане (Польша) прошёл вечер бокса, главным событием которого был бой в первом тяжёлом весе между экс чемпионом мира по версии WBC поляком Кшиштофом Влодарчиком (53-3-1, 37 КО) и немцем армянского происхождения Ноэлем Гевором (22-1, 10 КО). Его победитель получал статус официального претендента на чемпионский пояс по версии IBF, которым владеет Мурат Гассиев.

Бой продлился все 12 раундов. Влодарчик, уступив в первой его половине, сумел переломить ход неудачно складывавшегося поединка в свою пользу. Итогом стала победа 35-летнего поляка раздельным решением судей – 116:112, 115:114, 113:115.