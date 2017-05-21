Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Джервонта Дэвис нокаутировал Лиама Уолша, защитив титул по версии IBF

21 мая 2017, воскресенье. 11:09. Бокс/ММА

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джервонта Дэвис (18-17 КО) провёл успешную защиту чемпионского пояса по версии IBF, нокаутировав британца Лиама Уолша (21-1, 14 КО).

Титульный поединок стал главным событием вечера бокса в Лондоне. Сама встреча продлилась недолго, несмотря на то, что бой не проходил при явном преимуществе чемпиона, уже в третьем раунде ему удалось потрясти оппонента. Рефери отсчитал Уолшу нокдаун, однако тот, похоже, не успел восстановиться, очередная атака Дэвиса заставила рефери остановить бой.

Это была вторая защита Дэвиса, чемпионский титул он завоевал в январе этого года, нокаутировав Хосе Педрасу.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
21 мая 2017, воскресенье
11:44 Кроуфорд — о победе над Диасом: это мой ринг
11:09 Джервонта Дэвис нокаутировал Лиама Уолша, защитив титул по версии IBF
10:33 Андре Диррелл оказался в нокауте, но выиграл титул чемпиона мира
10:15 Гэри Расселл-младший победил Эскандона и защитил титул чемпиона мира
09:39 Влодарчик победил Гевора и стал официальным претендентом на бой с Гассиевым
09:19 Кроуфорд победил Диаса — и другие результаты вечера бокса в Нью-Йорке
02:06 Боец Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза ММА России Габдуллину
00:50 Макдональд заинтересован в поединке с Емельяненко
00:31 12-летняя японка одержала победу над 24-летней соперницей в поединке MMA
00:18 Миочич: мои коллеги-пожарные дают мне ёрш и отправляют чистить туалеты
00:04 ACB 61: Балаев победил Батаева и отстоял титул чемпиона
20 мая 2017, суббота
22:37 Э. Диррелл и Смит оспорят титул чемпиона мира по версии WBC
21:55 Бой Ломаченко — Салидо может пройти в августе
21:20 Боксёры Patriot Boxing Team снова уступили Astana Arlans
20:18 Диас: победа над Кроуфордом будет равноценна моему олимпийскому «золоту»
18:45 Турман перенёс операцию и выбыл до конца года
17:57 Зауэрланд: Пулев сразится за титул IBF в ноябре или марте
16:15 Малиньяджи: бой Мейвезер — Макгрегор будет успешнее, чем Мейвезер — Пакьяо
15:55 Н'Дам победил Мурату и стал регулярным чемпионом WBA в среднем весе
14:41 Кормье: бой Макгрегор — Мейвезер — позор
13:40 Ригондо: сражусь с Ломаченко в любом весе, какой он выберет
12:36 Брук: я выстоял с Головкиным и слишком хорош для Спенса
11:58 Ромеро и Уиттакер разыграют временный титул UFC, если Биспинг не сможет драться
10:54 Фьюри: хочу сразиться с Джошуа в День святого Патрика в Ирландии
10:15 Захаби: бой Сен-Пьера с Макгрегором стал бы величайшим в истории UFC
09:33 Дату боя Головкин — Альварес не изменят из-за поединка Мейвезер — Макгрегор
01:39 Устинов техническим нокаутом победил бразильца Рафаэля Лава
01:17 Макдональд победил Дейли и другие результаты Bellator 179 в Лондоне
00:35 Шлеменко — о реванше с Холси: хочу оказать достойный приём плохому парню из США
00:15 Немков победил Маркеса и другие результаты M-1 Challenge 77 в Сочи
00:14 Диас оказался тяжелее Кроуфорда
19 мая 2017, пятница
22:41 Экс-чемпион мира Давид Санчес погиб в автокатастрофе
21:10 Хирн — о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке
19:29 Диас: я вижу много слабых мест у Кроуфорда
18:18 Арум: после боя с Н'Жикамом Мурата может встретиться с Сондерсом
17:19 Беллью: если Усик хочет боя со мной, то пусть позвонит
16:03 Артур Бетербиев подписал контракт на бой с Энрико Колингом
14:54 19 мая в Мытищах состоится взвешивание перед дебютным турниром ММА Golden Team
14:07 Кроуфорд думает о переходе в вес 147 фунтов
12:57 У Малыгина сменился соперник за неделю до боя на турнире M-1 Challenge 78
11:46 Тайсон Фьюри: настоящий чемпион — я, а не Джошуа, Уайлдер и Паркер
11:17 Ранившие чемпиона мира по кикбоксингу в Ставрополье взяты под домашний арест
10:30 Мигель Котто прекратил сотрудничество с Roc Nation
10:04 Макгрегор подал заявку на получение боксёрской лицензии в Неваде
01:11 Bellator 179: Дейли перевесил Макдональда
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017