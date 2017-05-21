Джервонта Дэвис нокаутировал Лиама Уолша, защитив титул по версии IBF

Чемпион мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джервонта Дэвис (18-17 КО) провёл успешную защиту чемпионского пояса по версии IBF, нокаутировав британца Лиама Уолша (21-1, 14 КО).

Титульный поединок стал главным событием вечера бокса в Лондоне. Сама встреча продлилась недолго, несмотря на то, что бой не проходил при явном преимуществе чемпиона, уже в третьем раунде ему удалось потрясти оппонента. Рефери отсчитал Уолшу нокдаун, однако тот, похоже, не успел восстановиться, очередная атака Дэвиса заставила рефери остановить бой.

Это была вторая защита Дэвиса, чемпионский титул он завоевал в январе этого года, нокаутировав Хосе Педрасу.