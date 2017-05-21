Президент WBA: разочарован решением судей в бою Мурата — Н'Жикам

Президент WBA Гилберто Мендоса высказал недовольство судейским решением в титульном бою между Хассаном Н'Жикамом (36-2, 21 КО) и Олимпийским чемпионом 2012 года Риото Муратой (12-1, 9 КО). Противоречивая победа в этом поединке раздельным решением судей была отдана первому.

«Я разочарован. Моя цель — чистые поединки, я хочу доказать фанатам прозрачность нашего вида спорта. Я бы с радостью санкционировал немедленный матч-реванш, но у нас есть официальный претендент в лице Роба Брэнта (22-0, 15 КО), и мы должны уважать это, прежде чем принимать какие-то решения. Но я бы хотел реванша для Мураты», — приводит слова Мендосы BoxingScene.