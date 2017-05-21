Мейвезер: возможно, моя карьера не завершена

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (49-0, 26 КО) в очередной раз намекнул, что может провести ещё как минимум один бой, подтвердив, что в таком случае его оппонентом станет боец UFC Конор Макгрегор.

«Если мой бой с Макгрегором состоится, а я думаю, что так оно и будет, я бы хотел, чтобы в андеркарде этого поединка выступили ребята из моей промоутерской компании — Джервонта Дэвис и Джек Баду. У меня была отличная карьера, и, возможно, она ещё не завершена. Может быть, бой с Макгрегором станет 50-м для меня, посмотрим.

Но сегодня вечер Джервонты Дэвиса, он сделал отличную работу, давайте поговорим о нём», — приводит слова Мейвезера World Boxing News.