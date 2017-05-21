Влодарчик: я могу быть лучше

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Кшиштоф Влодарчик (53-3-1, 37 КО) после трудной победы над Ноэлем Гевором заверил, что ему по силам быть лучше.

«Я могу обещать своим фанатам, что я буду лучше. У меня был сложный бой с Гевором, он сильный и умный оппонент. Я постоянно должен был быть очень внимателен, так как он был очень быстр и хорошо подготовлен к бою.

Но я знал, что всегда могу рассчитывать на свой джеб. Поверьте мне, когда я бью — это больно. Я по-прежнему намерен придать своим ударам скорость и уверен, что лучший Влодарчик возвращается", — приводит слова поляка Fightnews.

Победив Ноэля Гевора, Кшиштоф Влодарчик стал официальным претендентом на титул по версии IBF, которым владеет Мурат Гассиев.