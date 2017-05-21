Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Габдуллин: никакого личного конфликта с Хирамагомедовым у меня не было

21 мая 2017, воскресенье. 21:48. Бокс/ММА

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, в какой ситуации боец Гаджимурад Хирамагомедов нанёс ему побои. Это произошло после турнира в Астане.

«Никакого спора или внутреннего или личного конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым у меня не было. Удар был нанесён неожиданно в ходе спокойного разговора в гостиничном номере. Через некоторое время к Гаджимураду присоединился брат Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией нападавших было судейское решение по бою Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина, который я не судил», — приводит слова Габдуллина ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Новости. Бокс/ММА
21 мая 2017, воскресенье
21:48 Габдуллин: никакого личного конфликта с Хирамагомедовым у меня не было
21:34 Вудли: Сен-Пьер должен драться со мной, выбрать Биспинга — трусливый ход
20:31 Ф.Емельяненко: лично буду следить за ситуацией с избиением Габдуллина
19:31 Брук: Головкин уже не в расцвете, но он нокаутирует Альвареса
18:56 Мейвезер-младший: если буду драться, то на 90 % с Макгрегором
17:03 Влодарчик: я могу быть лучше
16:23 Уайлдер: я владею главным поясом, но мне нужны и другие
14:55 Мейвезер: возможно, моя карьера не завершена
14:25 Президент WBA: разочарован решением судей в бою Мурата — Н'Жикам
13:40 Тренер Диррелла напал на Ускатеги после боя, устроив потасовку в ринге
13:25 Мейвезер: я бы победил Головкина даже сейчас
12:02 Гэри Расселл-младший: хочу объединить титулы в полулёгком весе
11:44 Кроуфорд — о победе над Диасом: это мой ринг
11:09 Джервонта Дэвис нокаутировал Лиама Уолша, защитив титул по версии IBF
10:33 Андре Диррелл оказался в нокауте, но выиграл титул чемпиона мира
10:15 Гэри Расселл-младший победил Эскандона и защитил титул чемпиона мира
09:39 Влодарчик победил Гевора и стал официальным претендентом на бой с Гассиевым
09:19 Кроуфорд победил Диаса — и другие результаты вечера бокса в Нью-Йорке
02:06 Боец Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза ММА России Габдуллину
00:50 Макдональд заинтересован в поединке с Емельяненко
00:31 12-летняя японка одержала победу над 24-летней соперницей в поединке MMA
00:18 Миочич: мои коллеги-пожарные дают мне ёрш и отправляют чистить туалеты
00:04 ACB 61: Балаев победил Батаева и отстоял титул чемпиона
20 мая 2017, суббота
22:37 Э. Диррелл и Смит оспорят титул чемпиона мира по версии WBC
21:55 Бой Ломаченко — Салидо может пройти в августе
21:20 Боксёры Patriot Boxing Team снова уступили Astana Arlans
20:18 Диас: победа над Кроуфордом будет равноценна моему олимпийскому «золоту»
18:45 Турман перенёс операцию и выбыл до конца года
17:57 Зауэрланд: Пулев сразится за титул IBF в ноябре или марте
16:15 Малиньяджи: бой Мейвезер — Макгрегор будет успешнее, чем Мейвезер — Пакьяо
15:55 Н'Дам победил Мурату и стал регулярным чемпионом WBA в среднем весе
14:41 Кормье: бой Макгрегор — Мейвезер — позор
13:40 Ригондо: сражусь с Ломаченко в любом весе, какой он выберет
12:36 Брук: я выстоял с Головкиным и слишком хорош для Спенса
11:58 Ромеро и Уиттакер разыграют временный титул UFC, если Биспинг не сможет драться
10:54 Фьюри: хочу сразиться с Джошуа в День святого Патрика в Ирландии
10:15 Захаби: бой Сен-Пьера с Макгрегором стал бы величайшим в истории UFC
09:33 Дату боя Головкин — Альварес не изменят из-за поединка Мейвезер — Макгрегор
01:39 Устинов техническим нокаутом победил бразильца Рафаэля Лава
01:17 Макдональд победил Дейли и другие результаты Bellator 179 в Лондоне
00:35 Шлеменко — о реванше с Холси: хочу оказать достойный приём плохому парню из США
00:15 Немков победил Маркеса и другие результаты M-1 Challenge 77 в Сочи
00:14 Диас оказался тяжелее Кроуфорда
19 мая 2017, пятница
22:41 Экс-чемпион мира Давид Санчес погиб в автокатастрофе
21:10 Хирн — о следующих боях Джошуа: Кличко, Уайлдер, Фьюри — именно в этом порядке
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017