Габдуллин: никакого личного конфликта с Хирамагомедовым у меня не было

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, в какой ситуации боец Гаджимурад Хирамагомедов нанёс ему побои. Это произошло после турнира в Астане.

«Никакого спора или внутреннего или личного конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым у меня не было. Удар был нанесён неожиданно в ходе спокойного разговора в гостиничном номере. Через некоторое время к Гаджимураду присоединился брат Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией нападавших было судейское решение по бою Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина, который я не судил», — приводит слова Габдуллина ТАСС.