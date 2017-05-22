Шеннон Бриггс провалил допинг-тест

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Шеннон Бриггс провалил произвольный допинг-тест, проведённый ВАДА, сообщает ESPN. Анализ 45-летнего боксёра показал чрезмерно возросший уровень тестостерона.

На 3 июня у Бриггса назначен бой за чемпионский пояс WBA c Фресом Окендо, однако положительный допинг-тест может сорвать эти планы. ВАДА регулярно тестировала Бриггса и Окендо в преддверии поединка.

Бриггс вернулся на ринг в апреле 2014 года и с тех пор выиграл все девять своих боёв, восемь из которых нокаутом.