Мейвезер-младший не будет спешить организовывать Дэвису встречу с Ломаченко

Флойд Мейвезер-младший сказал, что не будет спешить организовывать американскому боксёру Гервонте Дэвису объединительный бой с чемпионом мира WBO в первом лёгком весе Василием Ломаченко. 20 мая в Лондоне Дэвис отнял титул IBF у Лайама Уэлша, которого победил техническим нокаутом в третьем раунде.

«Мы никуда не торопимся, я говорил уже и прежде об этом. Вы можете видеть, что это Ломаченко нужно спешить. Ему уже 30 лет. Хотя я точно не знаю (на самом деле Ломаченко 29 лет. — Прим. «Чемпионата»). Он должен спешить.

Гервонта ещё молод. У нас нет никакой спешки. Мы не будем торопиться. Но мы не уклоняемся и не будем уклоняться от каких-либо соперников», — цитирует Мейвезера BoxingScene.