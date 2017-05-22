Флорес готов заменить Бриггса в бою за титул WBA с Окендо

Американский супертяжеловес Би Джей Флорес заявил о своей готовности заменить Шеннона Бриггса в поединке за вакантный титул чемпиона мира WBA с Фресом Окендо, запланированном на 3 июня в Голливуде (штат Флорида, США). У Флореса был запланирован бой в андеркарде поединка Бриггс — Окендо, однако он готов выйти на ринг в главном событии вечера.

Ранее стало известно, что Бриггс провалил случайный допинг-тест, выявивший чрезмерно возросший уровень тестостерона. Это ставит под угрозу его поединок с Окендо.

«Две недели до боя — не проблема. Я бы хотел встретиться с Фресом Окендо. Я ищу большие бои», — цитирует Флореса BoxingScene.