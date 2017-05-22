Фрэнки Гэвин вернётся на ринг 3 июня

Бывший претендент на титул чемпиона мира IBF во втором полусреднем весеФрэнки Гэвин (24-3-0, 14 КО) вернётся на ринг 3 июня в Шотландии, информирует BoxingScene. Соперник британского боксёра пока не известен.

Для Гэвина это будет уже второй поединок в текущем году. 13 мая он вышел на ринг в родном Бирмингеме против малоизвестного француза Ренальда Гарридо, над которым одержал победу по очкам. Это был первый поединок британца после поражения от Сэма Эггинтона в бою за титул WBC International в октябре прошлого года.