Мейвезер-младший: даже в 40 лет я легко разберусь с Головкиным

Флойд Мейвезер-младший уверен в том, что легко разобрался бы на ринге с Геннадием Головкиным, владеющим титулами чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе. Американец не был впечатлён выступлением Головкина в бою с Келлом Бруком, который поднялся ради этого боя на две категории вверх.

«Я видел бой Кела Брука с Головкиным. И вы, ребята, были без ума от Головкина, говоря: «Он такой невероятный боец». Он в порядке, но не особенный. Я имею в виду, что даже в 40 лет, хотя я и не собираюсь с ним драться, это был бы лёгкий поединок», — цитирует Мейвезера BoxingScene.