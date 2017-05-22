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Мейвезер-младший: даже в 40 лет я легко разберусь с Головкиным

22 мая 2017, понедельник. 15:57. Бокс/ММА

Флойд Мейвезер-младший уверен в том, что легко разобрался бы на ринге с Геннадием Головкиным, владеющим титулами чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе. Американец не был впечатлён выступлением Головкина в бою с Келлом Бруком, который поднялся ради этого боя на две категории вверх.

«Я видел бой Кела Брука с Головкиным. И вы, ребята, были без ума от Головкина, говоря: «Он такой невероятный боец». Он в порядке, но не особенный. Я имею в виду, что даже в 40 лет, хотя я и не собираюсь с ним драться, это был бы лёгкий поединок», — цитирует Мейвезера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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