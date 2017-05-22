Мейвезер: Макгрегор подписал контракт? Я свяжусь с командой, и мы всё обсудим

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что рассмотрит контракт на бой с Конором Макгрегором в ближайшее время.

«Если он подписал контракт, то я работаю над этим. Когда я вернусь в США, я позвоню Элу Хэймону и Леонарду Эллербе, и мы обсудим наш следующий шаг. И когда мы его сделаем, он будет значительным. Вы знаете, когда дерётся Флойд Мейвезер — это история.

Говорят, что Конор подписал свою часть контракта. Я жду возможности подписать свою. Я ещё не сделал этого, но когда вернусь домой, то свяжусь со своей командой, и мы всё обсудим", — приводит слова Мейвезера-младшего MMA Fighting.