Грувз: бой с Ф. Чудиновым может быть моим последним

Британский боксёр второго среднего веса Джордж Грувз заявил, что бой с Фёдором Чудиновым за титул чемпиона мира WBA может стать для него последним.

«Тяжёлые тренировки влияют на тело, и восстановление занимает больше времени. Ты понемногу стареешь на тренировках. Ситуация такая: сейчас или никогда. У меня дома маленький ребёнок, и я хочу как можно скорее начать проводить время с ним. Больше времени тратить нельзя. В конечном итоге этот бой может быть моим последним — сколько шансов может быть у парня?» — приводит слова Грувза The Daily Star.