Санчес: Келл Брук временами слишком смел

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, считает, что Келл Брук слишком смело повёл себя в бою с его подопечным, решившись на обмен ударами.

«Временами он слишком смел. Как и все бойцы, он воин и отталкивается от того, в чём силён. Его сила в проведении тройных комбинаций. Но с таким крупным парнем, как Головкин, ему оказалось трудновато.

Когда Келл быстро отскакивает, когда он диктует условия боя — он опасен. Келл не собирался бегать от Геннадия, он стоял и дрался, а иногда такой набор навыков, как у него, оказывается не лучшим вариантом", — цитирует Санчеса Boxing News 24.