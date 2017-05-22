Джошуа: возьмите меня в андеркард боя Мейвезер — Макгрегор

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа предложил провести поединок в андеркарде боя Флойда Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора.

«Хотеть сделать бой больше? Возьмите меня в андеркард. Это легендарное событие, этот бой войдёт в историю», — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Чемпион лёгкого веса UFC Макгрегор уже подписал контракт на поединок с Мейвезером. Американец пообещал в ближайшее время изучить все варианты и принять решение. Бой должен пройти по правилам бокса. Дата и место проведения неизвестны.