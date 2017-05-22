Генри: Мейвезер может не понимать, как Макгрегор хорош

Марк Генри, тренер бывших чемпионов UFC Эдди Альвареса и Фрэнки Эдгара, считает, что у Конора Макгрегора есть шансы победить Флойда Мейвезера-младшего в начале поединка.

«Конор — один из лучших боксёров, которых я когда-либо видел. У него есть всё — точность, мощность, скорость. Думаю, у него есть шанс в двух первых раундах. Мейвезер, как и многие боксёры, которые проводят спарринги с парнями из MMA, может не подозревать, что Конор так хорош. Он может не понимать, как Конор быстр. И не надо забывать, что Конор выше, его руки длиннее, он на 13 лет моложе, и он левша. В начале боя у него есть шанс потрясти Мейвезера. Но потом всё будет не так хорошо для него», — цитирует Генри Bloody Elbow.