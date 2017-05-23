Расселл-младший: если не получу объединительный бой, перейду в более тяжёлый вес

Американский боксёр Гэри Расселл-младший, владеющий титулом чемпиона мира по версии WBC в полулёгком весе, намерен перейти в более тяжёлый вес, если в ближайшем будущем не сможет заполучить поединок за объединение чемпионских поясов. 20 мая Расселл провёл успешную защиту титула в бою с Оскаром Эскандоном, над которым одержал победу техническим нокаутом.

«Если мой следующий бой не будет объединительным, то я планирую перейти в более тяжёлый вес и нагонять страху на более крупных парней», — приводит слова Расселла-младшего BoxingScene.