У Алексея Папина сменился соперник за неделю до боя

У российского боксёра Алексея Папина (6-0, 5 КО), выступающего в первом тяжёлом весе, сменился соперник на поединок, запланированный на 27 мая в Воронеже. Ранее сообщалось, что россиянин выйдет на ринг против танзанийца Абдаллы Пазивапази (16-5-0, 15 КО), однако за неделю до боя промоутеры вынуждены были произвести замену соперника. Новым оппонентом россиянина стал аргентинский левша Рохелио Омар Росси (19-5-1, 12 КО), сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса», с которой сотрудничает Папин.