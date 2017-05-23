Бронер заключён под стражу за неуважение к суду

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер в настоящее время находится за решёткой. Американец отбывает трёхдневное заключение под стражу в учреждении Kenton County Detention Center в Ковингтоне (штат Кентукки, США) за неуважение к суду, сообщает Fightnews. Такое наказание Бронеру было вынесено за пропуск нескольких судебных слушаний в связи с его арестом в 2014 году, сообщает Fightnews.

Кроме того, в Интернете циркулируют слухи, что Бронер может вернуться на ринг в июле текущего года в бою с Майки Гарсией.