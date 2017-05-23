Головкин побывал в гостях у Ковалёва

Чемпион мира в среднем весе по версиями IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин побывал в гостях у семьи экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергея Ковалёва. О визите Головкина Ковалёв отчитался в своём «инстаграме», опубликовав совместную фотографию.

На 17 июня в США у Ковалёва запланирован матч-реванш с Андре Уордом, которому он проиграл свои титулы в ноябре прошлого года, уступив ему весьма спорным решением судей.

Если фото не отображается, паосмотреть его можно в «инстаграме» спортсмена