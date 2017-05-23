Карлос Такам может сразиться с Кубратом Пулевым за титул IBF

Занимающий третью строчку рейтинга IBF в супертяжёлом весе Карлос Такам (34-3-1, 26 KO) может сразиться со вторым номером рейтинга Кубратом Пулевым (25-1, 13 KO) за титул IBF, если Энтони Джошуа будет освобождён от этого чемпионского пояса. Об этом сообщил промоутер Кристиан Керки, с которым сотрудничает Такам.

Ранее в команде Джошуа не исключили возможности отказа от титула IBF, если британца будут вынуждать провести обязательную защиту с Пулевым.

«Мы поддерживаем контакт с IBF в связи со сложившейся ситуацией. Самое важное — это статус Энтони Джошуа. Он завоевал титул в апреле 2016-го в бою с Чарльзом Мартином, проводившим свободную защиту. Джошуа провёл три защиты титула: в июле — против Доминика Бризила, в декабре — против Эрика Молины и в апреле 2017 года против Владимира Кличко. И теперь он хочет провести свободную защиту в реванше с Кличко. Все эти защиты являются свободными», — цитирует Керки Fightnews.