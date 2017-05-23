Белфорт продолжит карьеру после ухода из UFC

Бывший чемпион UFC Витор Белфорт свой следующий поединок проведёт 3 июня в Рио-де-Жанейро в рамках турнира UFC 212. Там соперником бразильца станет Нэйт Маркуордт. Это выступление будет последним для Белфорта под эгидой UFC.

Тем не менее, несмотря на это? 40-летний боец не намерен покидать спорт и продолжит свою карьеру.

«Я ухожу из UFC, но продолжу выступать. Бои — моя страсть. MMA всё ещё не стало серьёзным спортом, и, возможно, именно я помогу изменить эту картину», — приводит слова Белфорта Sherdog.