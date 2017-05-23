Гроувз: бой с Чудиновым — лучшая возможность завоевать титул

27 мая в Шеффилде Джордж Гроувз (25-3, 18 КО) получит четвёртую попытку завоевать чемпионский титул во втором среднем весе. Противостоять ему будет россиянин Фёдор Чудинов (14-1, 10 КО). Менее чем за неделю до поединка британец рассказал, что рассматривает предстоящую встречу как лучший шанс для того, чтобы стать чемпионом мира.

«Мои тренировки идут очень хорошо. Я готов к бою. Чудинов — хороший соперник, но я знаю, что способен побить его. Я верю в то, что это лучшая возможность в карьере завоевать титул чемпиона мира. Время на моей стороне, у меня был хороший прошлый год, и я в хорошем положении. Всё, что было в прошлом, — сделало меня сильнее. Я знаю, что в субботу будет лучший шанс, но также он может стать и последним», — приводит слова Гроувза BoxingScene.